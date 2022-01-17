Karacabey'de gündem altyapı

Toplantıda; Karacabey merkez ve sanayideki içme suyu hatlarının yenilenme çalışmalarının ardından, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesiyle ilgili çalışmaların başlatılacağı müjdesi verildi. Kanalizasyon ve yağmur suyu yenileme çalışmaları, ilçenin sahil bölgesi Yeniköy'de de başlayacak. İlçede devam eden çalışmaların da ele alındığı görüşmede, yeni başlayacak kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarıyla ilgili süreç masaya yatırıldı.

Gerçekleşen görüşmede BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mesut Boz, Kanalizasyon Daire Başkanı Hüseyin Kaygısız, Şube Müdürü Kaya Gülsay, Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile müteahhit firma yetkilisi Nuri Güven yer aldı.

Ekipler aralıksız çalışıyor

Karacabey'de 2020'nin sonlarında başlayan ve aralıksız devam eden içme suyu altyapı çalışmalarında, içme suyu şebeke hattı yüzde 55 oranında tamamlandı. BUSKİ yetkilileri, yakında başlayacak yeni kanalizasyon ve yağmur suyu projelerini ziyarette masaya yatırdı.

İlçemize hayırlı olsun

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada,“Bilindiği üzere ilçemizde yılların getirdiği kronik sorunlardan olan içme suyu hatları, BUSKİ marifetiyle bütünüyle yenileniyor. Uzun yıllar altyapıyla ilgili bir sorunu gündeme getirmeyecek şekilde kalıcı biz çözüm oluşturuluyor. İçme suyunun ardından, yakında sanayi bölgemizde yine içme suyu da olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenecek. Sanayi esnafımızın yıllardır süre gelen altyapı sorunu da bu çalışmalar neticesinde tarih olacak. Bunun yanında, yine Yeniköy'de de artık kaçınılmaz bir altyapı devrimi söz konusuydu. Ve şimdi bu yeni başlayacak çalışmalarla, yazlık tatil bölgemiz olan Yeniköy'de kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları yenilenecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan, Karacabey merkezinde süren içme suyu hatları yenileme çalışmasının tamamlandığı sokaklarda, 7 ayrı noktada ekipler asfalt ve parke taş çalışmalarını da sürdürüyor.