Karacabey'de iftar sofrası yetim çocuklar için kuruldu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki yetim çocuklarla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar buluşmasını bu yıl da ‘Dünya Yetimler Günü' kapsamında düzenledi. “Yetim gülerse dünya güler” diyen Özkan, iftar boyunca tüm çocuklarla yakından ilgilendi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki yetim çocuklarla her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftarını, bu yıl da gerçekleştirdi. Önceki akşam miniklerle bir araya gelen Özkan, misafiri olan tüm çocuklarla yakından ilgilenirken çocukların soru ve isteklerini de dinledi.

İftar yemeğine eşi Gülden Özkan ile katılan Başkan Ali Özkan, yemeğin ardından çocukların hatıra fotoğrafı talebini de geri çevirmedi.Bu anları sosyal medya aracılığıyla da duyuran Özkan, “Yetim gülerse dünya güler.Dünya Yetimler Günü'nde iftar soframızı çocuklarımız için kurduk”dedi.

Topluma önemli görev düşüyor

Başkan Özkan, “Bilindiği üzere her yıl dünyada binlerce çocuk; açlık, doğal afetler, savaş, kaza gibi çeşitli nedenlerle ne yazık ki yetim kalıyor. Bizim inancımızda da yetimlerin ayrı bir yeri var. Bu noktada devletimiz de son derece hassas davranmakta ve yetim yavrularımıza kol kanat germekte. Yetim yavrularımızın çok daha iyi şartlarda büyüyebilmeleri için toplum olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Bu çocuklarımızı sevgi, şefkat ve merhametten mahrum bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.