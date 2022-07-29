Karacabey'de ‘Ihlamur Festivali' heyecanı

Bugün saat 20.30'da gerçekleştirilecek olan açılış seremonisinin ardından, “Karacabey Gönüllüler Korosu” sahne alacak. Daha sonrasında ise Grup Naturel konseri izleyicilerle buluşacak. Festivalin ikinci gününde sahneye çıkacak Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ece Seçkin konserinin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Karacabey Belediyesi'nin her yıl Yeniköy sahillerinde gerçekleştirdiği ve ilk günden bu yana büyük ilgi gören “Ihlamur Festivali” başlıyor.

3 gün sürecek festivalin açılış seremonisi bu akşam 20.30'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının gösterisi ile başlayacak. Gösterinin ardından, Bursa Karacabeyliler Derneği Halk Oyunları ekibi sahne alacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde de Karacabey Gönüllüler Korosu, birbirinden güzel Türk sanat müziği şarkılarıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak. Gönüllüler Korosunun ardından bu kez sahneye, Karacabey'in iddialı müzik gruplarından Naturel Orkestrası çıkacak ve birbirinden popüler şarkılarını seyircilerle paylaşacak.

Yaban hayatına ışık tutacak çalışma

Etkinliğin ikinci günü olan 30 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.00'de ise Karacabey Belediyesi tarafından hazırlanan “Karacabey Longozu” belgeseli gala gösterimi, etkinlik alanına kurulacak dev ekranda gösterime girecek. Karacabey Belediyesi tarafından, Kocaçay Deltası ve Longozu konu alan belgesel çalışması, özellikle bu bölgenin gizli kalan yaban hayatına ışık tutmayı hedefleyen önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Gala gösteriminin sonrasında ise Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ece Seçkin sahneye çıkacak. Gece boyu festivale gelen vatandaşlara birbirinden güzel şarkı ve dans performansını sergileyecek olan Seçkin'in konserine, yoğun ilginin olması bekleniyor.

Etkinliğin son akşamı ise Karacabey Longozu ikinci gösterimi yine dev ekrandan verilecek olup, ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilk kez Kadın Üreticiler Pazarı kuruluyor

Karacabey, bu yıl festivalde üreten kadınlar pazarına da ev sahipliği yapacak. Etkinlikte oluşturulacak pazar alanında, kadın üreticilerin evde hazırladıkları gıdadan dekoratife kadar çeşitli ürünler, 3 gün boyunca gün boyunca sergilenecek.

Özkan'dan festivale davet çağrısı

Belediye Başkanı Ali Özkan, bölgenin doğal değerlerini tanıtmak amacıyla geleneksel gerçekleştirilen Ihlamur Festivaline tüm vatandaşları davet ederken, “Her sene bu etkinliklere katılımın daha da arttığını görüyoruz. Bölgemiz hem denizi hem ormanları hem de doğal organik ürünleriyle dikkat çeken bir yer. Bu değerlerimizi de bu yöndeki tanıtım faaliyetlerimizden biri olan Ihlamur Festivali ile taçlandırıyoruz. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte gerekli hazırlıkları yaptık. Tüm halkımız davetlidir” dedi.

Öte yandan, festival boyunca Yeniköy Boğaz Kooperatifine bağlı Yeniköy otobüsleri, akşam 16.00 itibarıyla Cumhuriyet Alanından indirimli tarife ile Yeniköy'e hareket edecek.