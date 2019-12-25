Karacabey'de istihdama yönelik önemli adımlar

Bursa'nın önemli üretim üslerinden Karacabey'de istidamla ilgili önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen 2019/3 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çerçevesinde gerçekleşen toplantıda, ilçe bazında iş gücü ihtiyaçlarının belirlenmesi ve istihdam eylem planının hazırlanması maksadıyla çalışma ekibi oluşturulması kararı alınmıştı. Bu doğrultuda oluşturulan ekip, ilk faaliyetlerini Karacabey'de yaptı. Görüşmelerle ilgili bilgiler veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Millî istihdam seferberliği dahilinde gerçekleşen bu tür adımlar, şehrimiz ve ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Türkiye'nin önemli üretim üslerinden biri olan Karacabey'imiz, sahip olduğu zenginliklerin yanı sıra, iş gücü potansiyeliyle de çok önemli bir noktada yer alıyor. Özellikle devletimizin gerçekleştirdiği İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ve TEKNOSAB gibi devâsâ ölçekli yatırımların merkezinde yer alması, kentimizi her yönüyle câzip hâle getirmiş durumda. Her geçen gün büyüyen şehrimizde iş gücünü verimli şekilde kullanmak ve istihdamı arttırmak maksadıyla çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarla, ‘üreten şehir' Karacabey'i hep birlikte geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Özkan, Bursa İŞKUR İl Müdürü F. Eren Türkmen'e, ilçenin önemli değerlerinden longoz ormanlarında çekilmiş nilüfer çiçeği fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.