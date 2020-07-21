İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karacabey'de kaçak sigara operasyonu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda kaçak sigaralar ele geçirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda kaçak sigaralar ele geçirildi.


Şahinköy Mahallesi Değirmenbağırı mevkiinde bulunan K.E. isimli şahsın çiftlik evinde Ş.E. isimli şahıs ile birlikte kaçak tütün ile sigara filtresi (makoron) bulundurduğu haberinin alınması üzerine K.E.'nin ikametinde arama yapıldı.


Yapılan arama neticesinde; 7 çuval içerisinde 260 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, ikametin yan tarafında bulunan ahır bölümünde yapılan aramada değişik markalara ait bin 725 koli 86 bin 250 kartonda 17 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve şarjör içerisinde 11 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


K.E. ve Ş.E. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM, 4733 SKM, 6136 SKM, 2521 SKM ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.