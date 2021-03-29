Karacabey'de kanalizasyon hatları ihaleye çıkıyor

Karacabey'de uzun yıllardır beklenen kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileme işinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

BUSKİ marifetiyle Karacabey'de 226 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor. Belediye Başkanı Ali Özkan elektrik hatlarının tamamının yer altına alınmasının yanı sıra içme suyu hatlarının yenilenmesi işlemlerinin de sürdüğünü belirterek, yakında ihaleye çıkacak olan kanalizasyon hatlarının da müjdesini verdi.

Başkan Özkan, elektrik hatlarının tamamının yer altına alınmasının yanı sıra içme suyu hatlarının yenilenmesi işinin sürdüğünü belirterek, yakında ihalesi çıkacak olan kanalizasyon hatlarının da müjdesini verdi. Ali Özkan, BUSKİ ekiplerince kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma yürütüldüğüne işaret ederek, “Karacabey'imizde 100 yıllık yatırımlar 10 yılda gerçekleşiyor. Gölecik Mahallemizde bulunan ve ovada bulunan tüm mahallelerimize hizmet verecek 2500 tonluk su deposu inşaatı sürüyor. Ayrıca Şahmelek Mahallemizde bulunan, Şahmelek-Dağkadı arasında 4 mahalleye hizmet verecek 2500 tonluk su deposu ile Canbaz Mahallemize hizmet verecek 300 tonluk su deposu inşaatları da bütün hızıyla devam etmektedir. İçme suyu ve iletim hatlarının sil baştan değiştirilmesini, kayıp-kaçak oranının azaltılmasını ve su kalitesinin artırılmasını hedefleyen bütün alt yapı çalışmaları tamamlandığında Karacabey, son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacak.Bir taraftan elektrik tellerinin yer altına alınması çalışmaları sürerken, diğer taraftan içme suyu şebekesinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalar ilerliyor. Zaten Karacabey Belediyesi olarak bu yılı altyapı yılı' olarak ilan etmiştik. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz. İnşallah çalışmalar sona erdiğinde Karacabey'imizin 100 yıl alt yapı meselesi olmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a da destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.