Karacabey'de karla mücadele

2 gün boyunca şehir merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmadı. Ekipler, soğuk havalarda can dostlarımızı da unutmadı.

Özellikle Fen İşleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için 24 saat boyunca yoğun mesai yaptı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ekiplerin çalışmalarını yakından takip ederek, muhtarlarla da sürekli irtibat halinde olduklarını kaydetti. Özkan yaptığı açıklamada, “Bilhassa Yarış, Güngörmez, Dağesemen, Şahmelek, Örencik ve Yeniköy mahallelerinde, yoğun kar yağışı ve ani bastıran tipi sonucu ulaşımda zorluklar meydana geldi. Bu bölgelerde ekiplerimiz, 24 saat boyunca sahada sürekli yol açma çalışmalarını gerçekleştirdi. Bir diğer etki alanı olan Hayırlar, Çeşnigir, Çamlıca ve Muratlı mahallelerinde de ulaşımda aksamaların olmaması için belediyemize ait greyderler, gündüz ve gece yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu anlamda aldığımız hızlı ve etkili önlemlerle, kentimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı” dedi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Öte yandan Karacabey Belediye ekipleri, kar mesaisi esnasında şehir merkezi ve kırsal kesimlerde evcil ve yabanî hayvanlar için de yem bırakırken, can dostlarımızı da unutmadı.