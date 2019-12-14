Karacabey'de kırsal mahallelere destek sürecek

Karacabey'e bağlı kırsal mahallelerden Çavuş, Şahmelek ve Yenikaraağaç muhtarları, mahallerinde gerçekleştirilen parke taşı çalışmaları ve yol düzenlemelerinden dolayı Başkan Ali Özkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Özkan, şehir merkezine verilen desteğin aynısının tüm kırsal mahallelerde de verildiğini vurgulayarak, yeni icraatlerin ve projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini söyledi.

Karacabey Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde 6 farklı noktada aynı anda sürdürdüğü parke taşı çalışmaları ile kırsal ve merkez mahallelerdeki yollarda düzenlemeler yaptı. Karacabey'e bağlı kırsal mahallelerden Çavuş, Şahmelek ve Yenikaraağaç muhtarları, Karacabey Belediyesi tarafından tamamlanan çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. İlçenin dört bir yanında süren parke taş çalışmalarında sona gelindiğini duyuran Başkan Ali Özkan, “Seçimlerin ardından sıkı bir tempo ile parke taşı ve yol çalışmalarımızı yapmaya başlamıştık. Kış öncesi bu işleri neredeyse tamamladık. Şehir merkezine verdiğimiz desteğin aynısını, bütün kırsal mahallelerimizde de yaptık. Yaptığımız çalışmalarda da elbette mahalle muhtarlarımızla istişâre hâlindeydik. Şimdi muhtarlarımızın bu nazik teşekkür ziyareti bizleri de mutlu etti. Yeni çalışmalarımızla, şehri kucaklayan icraatlerimiz ve projelerimiz de devam edecek'' dedi.