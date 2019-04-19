İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Karacabey'de Kitap Kültür ve Yöresel Ürün Günleri başladı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ve 28 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan Kitap, Kültür ve Yöresel Ürün Günleri başladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ve 28 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan Kitap, Kültür ve Yöresel Ürün Günleri başladı.


Açılışa Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ali Özkan, “Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz kitap okuma faaliyeti ile geleceğimizin teminatı çocuklarımıza örnek olmaya çalıştık. Bu yavrularımızı şimdi de kitaplarla buluşturacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bunun yanında mahalli ürünler üzerine açtığımız bir diğer alanda ise yöremizin ürünlerini halkla buluşturuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.


Programda Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve protokol üyeleri küçük çocuklar için bastırılan kitapları dağıttılar. Dağıtım esnasında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan miniklerden bu kitapları okuma sözü aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.