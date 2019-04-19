Karacabey'de Kitap Kültür ve Yöresel Ürün Günleri başladı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ve 28 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan Kitap, Kültür ve Yöresel Ürün Günleri başladı.

Açılışa Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ali Özkan, “Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz kitap okuma faaliyeti ile geleceğimizin teminatı çocuklarımıza örnek olmaya çalıştık. Bu yavrularımızı şimdi de kitaplarla buluşturacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bunun yanında mahalli ürünler üzerine açtığımız bir diğer alanda ise yöremizin ürünlerini halkla buluşturuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Programda Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve protokol üyeleri küçük çocuklar için bastırılan kitapları dağıttılar. Dağıtım esnasında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan miniklerden bu kitapları okuma sözü aldı.