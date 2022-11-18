İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karacabey'de korkutan yangın: 3 çocuk yaralandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir ailenin oturduğu müstakil evde çıkan yangında, 3 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ailenin oturduğu müstakil evde çıkan yangında, 3 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.


Karacabey'in Hamidiye Mahallesi 402 Sokak'ta Onur B. ve Melahat B.'ye ait ailenin oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında, 1 yaşındaki Mücahit Alparslan B., 3 yaşındaki Kerem Onur B. ve 5 yaşında olan Süreyya B. evde mahsur kaldı. Yangın sırasında evde bulunan anne Melahat B. mahalleliden yardım istedi. Komşuları Alper G. tarafından yanan evden çıkarılan yaralı çocuklar, Karacabey Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve çevre güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra yapılan incelemede, yangın nedeniyle evin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.