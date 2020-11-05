Karacabey'de korona virüs tedbirleri sürüyor

Karacabey'de pandemi ile mücadelede alınan tedbirler sürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan karar çerçevesinde, kentte salı günleri kurulan pazarın tek bir gün olmasının etkisiyle vatandaşlar tarafından yoğunluk yaşanmasından dolayı pazarı 3 güne çıkarma kararı alındığını duyurdu.

Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Kaymakamlık nezdinde toplanan ilçe hıfzıssıhha kurulunca, ikinci bir karara dek, ilçe pazarımız Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerinde, pazar-pazartesi ve salı günleri olarak 3 gün kurulacak. Böylece vatandaşlarımızın daha çok sosyal mesafe kurallarını uygulayabilecekleri bir alışveriş yapacak. Ancak vatandaşlarımızın hemen rehavete kapılmayıp, tüm kuralları harfiyen uygulamaları önemli. Zabıta ekiplerimiz bu konuda gerekli tedbir ve denetimlerini yine sürdürmeye devam edecek” dedi.

Özkan korona virüsle mücadelede sağlıkçılar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özverili çalışması kadar vatandaşların bireysel tedbirlerinin de çok önemli olduğuna vurgu yaparken özellikle temizlik, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti.