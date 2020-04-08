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Karacabey'de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan H.

Karacabey'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan H.T. alkışlar eşliğinde taburcu edildi.


Karacabey'e misafirlik için İstanbul'dan geldiği iddia edilen H.T. (55) yüksek ateş nedeniyle Karacabey Devlet Hastanesine başvurması sonucu, şahısın korona virüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı. Tedavi altına alınan H.T., Karacabey Devlet Hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarının üstün başarı ve gayretleriyle korona virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. En son testleri negatif çıkan H.T. taburcu edildi. Hastane yönetimi, doktorlar ve sağlık çalışanları H.T.'yi alkışlar eşliğinde taburcu etti.

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