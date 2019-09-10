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Karacabey'de kurtuluş heyecanı

Bursa’nın Karacabey ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 97.

Bursa'nın Karacabey ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 97. yılı kutlanacak.


Karacabey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla 2 gün sürecek bir program hazırlandı. Kurtuluş günü çerçevesinde 13 Eylül Cuma günü Karacabey'de ilk kez Tarım Şenliği düzenlenecek. 14 Eylül Cumartesi günü ise anma faaliyetleri ve kutlama programı gerçekleştirilecek. Öğleden sonra saat 14.30 itibariyle açılışı yapılacak törende, bölgede çiftçiler verimli üretim gibi çeşitli kriterler göz önünde tutularak madalya ile ödüllendirilecek. Ayrıca en genç ve en yaşlı çiftçiye de plaket takdim edilecek.


Kurulacak stantlarda köydeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında gelen misafirlere bilgiler aktarılacak. Gelen misafirlere kavun, karpuz, erik suyu ve salçalı ekmek gibi tamamen yöresel ürünlerden oluşan ikramlar sunulacak. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi konser verecek.


Arap Ali ve 2 meçhûl asker için anıt


Karacabey Belediyesi tarafından kültür envanteri çalışmaları kapsamında keşfedilen Bakırköy Mahallesi'ndeki Arap Ali ve iki meçhûl şehit için yapılan anıtın açılışı da 14 Eylül günü yapılacak.


Karacabey Belediyesi'nin bir diğer faaliyeti olarak İyilik Denizi Projesi hayat bulacak. Muhittin Tüydeş İş Merkezi'nin 3. katındaki belediye çok amaçlı salonunda, ilçe halkı ve öğrencilere “Gelecek teknolojileri ve teknoloji ile evde tasarruf” sunumu, “Geleceğim benim elimde”sunumu, ebru sanatı atölyesi ve çocuklar için ekmek yapım atölyesi gerçekleştirilecek. Verilecek eğitimlerde, uzman kişiler tarafından konu başlıkları hakkında katılımcılara paylaşımlarda bulunacak.

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