Karacabey'de minibüsçüler uzlaştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde minibüsçülerin mahkemelik olan meseleleri çözüme kavuştu.

Meselenin çözülmesinden sonra minibüsçüler Karacabey Belediyesi'nin önüne araçlarıyla gelerek teşekkür etti. Minibüsçülerin yaptığı ziyarette AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BURULAŞ Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ve yetkililer hazır bulundu. İlçe Başkanı Ertem İşcan, “Karacabey iç hatlarda çalışan minibüsçü arkadaşlarımızın çalışma akitleri fesholmuştu. Birbirlerini mahkemeye vermişlerdi. Biz de ilçe teşkilatımız, belediye başkanımız, milletvekilimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak hep beraber bir çalışma ortamı düzenledik. Minibüsçüler kendi davalarını geri çektiler. Karacabey'in kangren olan bu meselesinin halledilmesinin utluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Karacabey'de şehir içerisinde taşımacılık yapan minibüsçülerin kendi aralarında hukukî problemlerinden dolayı ulaşımın sıkıntıya uğradığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey'de minibüsçülerin yaşadığı hukukî sıkıntılar vardı. Bu yüzden şehir içi ulaşım sıkıntıya uğruyordu. Uzun bir süreden beri konunun hep birlikte takipçisi olduk. Tarafları bir araya getirdik. Olumlu bir noktada uzlaşıldı. Bu noktada da bu faaliyetleri yürüyen minibüsçülerimiz, araçlarını yenileme çalışmalarına ve BURULAŞ tarafından kartlı sisteme geçiş noktasındaki çalışmaları devam ediyor. Bu gayretimizle şehir içerisindeki ulaşım problemi çözülürken, kırsaldan vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin de takipçisiyiz. Onları da en kısa zamanda çözüme kavuşturup Karacabey'in ulaşım meselesini topyekün halletme kararlılığındayız” dedi.

Milletvekili Mustafa Esgin ise, “Karacabey'de uzun süredir ulaşımla ilgili minibüsçü esnafımızın bazı sıkıntıları vardı. Bunlar bana da intikal etti. Bu çerçevede Karacabey Belediye Başkanımız, BURULAŞ yetkililerimiz, ilçe teşkilatımız ile birlikte minibüsçü esnafımızla yoğun bir uğraşı ve çaba sonrasında çözüme ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

7 aya yakındır sorunun çözülmesi için büyük bir mücadele verdiklerini belirten BURULAŞ Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, “Bursa'nın tamamında meclis kararıyla toplu taşıma ile ilgili düzenleme yapmak ile görevlendirildik. Karacabey'de bir takım sorunlar vardı. Bunların giderilmesi için 6-7 ay süren bir müzakere süreci atlattık. Bir takım mahkemelik konular vardı. Sulh ile ilgili bir netice aldık. Şu anda Karacabey-Bursa arasında BURULAŞ ve özel araç ayrımını kaldırdık. Tüm araçlarda validatörümüz var. Bütün araçlar birbirinden ayrılmaksızın aynı hizmeti vermeye başladırlar. Aynı şekilde şehir içerisinde de toplu taşıma hizmetini BURULAŞ sözleşmesiyle yürüteceğiz. Hem yaşlılarımız, engellilerimiz kanunun kendilerini tanıdığı ücretsiz seyahat hakkından istifade edecekler hem de öğrencilerimiz indirimli taşımacılıktan yararlanacaklar. Yoğun kullanan hemşerilerimiz için aylık abonman uygulaması burada da başlayacak. En kısa zamanda da kişileştirme ofisimizi Karacabey Terminali'nde devreye alacağız. Kişilere kartlarını verdikçe de bu hizmet yaygınlaşacak” dedi.