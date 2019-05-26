Karacabey'de 'Önce Yaya'

Karacabey Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında, ilçedeki yaya geçitlerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmak amacıyla Karacabey Belediyesi ekipleri, Zabıta gözetiminde yaya geçitlerine boyama işlemi yaptı. Uygulama ile araç sürücülerinin yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği ya da durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, içinde yaşadığımız toplumun bazı kuralları olduğunu söyledi. Özkan, “Proje ile şehir içlerinde yaya geçiş üstünlüğüne dikkat çekiliyor. Karacabey Belediyesi olarak biz de büyük bir mutlulukla projeye dahil olduk. Bu anlamda her bireyi ilgilendiren yaya geçiş üstünlüğüne dikkat çekiyor ve sürücüler ile vatandaşlarımızı bu noktada duyarlı olmaya davet ediyoruz'' dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Özkan, bu kapsamda Karacabey'de trafik adına da çeşitli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Özkan, vatandaşların can güvenliğine büyük önem verdiklerini belirterek, “Önce yaya uygulaması ile de trafikte yaya üstünlüğünün sağlanması ve can güvenliğinin arttırılması amacını taşıyoruz. Sürücüler, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayacak" diye konuştu.