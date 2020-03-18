Karacabey'de park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde park, bahçe ve refüjlerde bakım çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri şehrin park, bahçe ve refüjlerindeki bakım çalışmalarına devam ederken, son olarak Zeki Müren Parkı'nda düzenlemelere başlandı. Emirsultan Mahallesi'nde yer alan parkı peyzaj ve parke taşı çalışmalarıyla âdetâ yeniden inşa eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Emirsultan Muhtarı Sinan Çolak'la birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Ali Özkan, “Park içerisindeki çam ve çınar ağaçları olmak üzere bitki örtüsünün korunması ve zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Hem yetişkinlerin, hem de çocukların kullanımı için çalışmalar yapılıyor. Bilhassa oyun parkının daha eğlenceli hâle gelmesi ve yeni oyuncakların ilâve edilmesi hedeflenmekte. Ayrıca park içerisinde yetişkinlerin spor yapabilmesi için de spor aletleri koyulacak. Çalışmalar bittiğinde oyun grubu alanları, modern dinlenme alanları, mini futbol sahası ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir alan oluşturmuş olacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun'' dedi.