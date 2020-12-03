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Karacabey'de pazar yerlerine karantina ayarı

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlama kararlarından dolayı Karacabey’deki pazar yerleriyle ilgili de bir dizi düzenlemeye gidildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlama kararlarından dolayı Karacabey'deki pazar yerleriyle ilgili de bir dizi düzenlemeye gidildi.


Korona virüs ile mücadele, tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Karacabey'de de kararlı bir şekilde sürüyor.


Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlama kararlarından dolayı Karacabey'deki pazar yerleriyle ilgili bir dizi düzenlemeye gidildi.


Belediye Başkanı Ali Özkan, pazaryerleri ile ilgili yapılan düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre kentte salı günleri Ömer Matlı Pazar Yerinde kurulan ilçe pazarının; pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde aynı yerde kurulmasına, Cumartesi pazarının ve Yeniköy'de kurulan Pazar pazarının ise cuma günlerinde aynı yerinde kurulmasına karar verildi.


Başkan Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise “Toplum sağlığını düşünerek aldığımız bu tedbirlere, vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Korona virüsü hep birlikte, ortak mücadele ile yeneceğiz. Bunun için herkesin kuralları en iyi şekilde uyması gerekiyor” dedi.

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