Karacabey'de pazaryerinde alınan önlemler yoğunluğu azalttı

Karacabey'de geçtiğimiz hafta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar neticesinde halk pazarı 1 günden 3 güne çıkarılmıştı. Yoğunluğun azaltılması hedefiyle yapılan uygulama ile pazardaki yoğunluğun oldukça düştüğü, vatandaş ve esnafın da tedbirlere uymakta zorlanmadığı görüldü.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Karacabey'de de pandemi ile kararlı mücadele sürerken, Karacabey'de alınan birtakım önlemler faydalı sonuçlar veriyor. Karacabey'de geçtiğimiz hafta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, halk pazarı 1 günden 3 güne çıkarılmıştı. Yoğunluğun azaltılması hedefiyle yapılan uygulama ile pazardaki yoğunluğun oldukça düştüğü, vatandaş ve esnafın da tedbirlere uymakta zorlanmadığı görüldü.

Başkan Özkan'dan ‘tedbir' çağrısı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Kaymakamlık nezdinde toplanan kurul ile ilçemiz pazarının sadece salı günleri değil, pazar-pazartesi ve salı olmak üzere 3 güne yayılması kararı alınmıştı. Bu sayede yoğunluk tek bir gün olmayacak ve vatandaşlarımızın tedbirlere ve mesafe kuralına uyması daha kolaylaşacak. Görüyoruz ki bu uygulamamız son derece başarılı olmuş durumda. Bir kez daha yinelemekte fayda var. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile pandemiye karşı yoğun bir mücadele veriyor. Ancak virüse karşı hiçbir mücadele, bizim kişisel olarak alacağımız tedbirlerimiz kadar güçlü değil. Her birey hem ülkesi hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı için mutlaka bu tedbirlere uymalı. Bu yüzden maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmesini, tüm vatandaşlarımızdan bir kez daha önemle rica ediyorum” dedi.

Sokakta sigara içilmesi yasaklandı

Öte yandan, Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açıklanan son karar kapsamında; Bursa genelinde olduğu gibi Karacabey'de de cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.

Buna göre Karacabey'de Cumhuriyet Alanı (Heykel), Bursa Caddesi, Bandırma Caddesi, Sevgi Yolu, Ortaokul Caddesi, Panayır Caddesi ve Dr. Rüştü Özüt Caddesinde, pazaryerinde ve yürürken, sigara ve tütün mamullerinin kullanımının ikinci bir karara dek yasaklandığı duyuruldu.