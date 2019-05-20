Karacabey'de ramazan coşkusu

Karacabey'de, ramazan ayının ulviyetine yakışan etkinlikler bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Karacabey Belediyesi, bu yıl da Dayı Karacabey Derneği iş birliği ile bakıma ve yardıma muhtaç yaklaşık bin ailenin evine her akşam iftar yemeği dağıtılmasını sağlıyor.

Ramazan ayının manevi iklimi Karacabey'de doyasıya hissedilmeye devam ederken, ramazan ayının ulviyetine yakışan etkinliklerhız kesmiyor.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ramazan iftar etkinliklerinde, Karacabey Belediyesi-Dayı Karacabey Derneği iş birliği ile mahalle muhtarları tarafından isimleri belirlenen yaklaşık bin ailenin evlerine, her akşam kapalı paketlerde iftar yemeği veriliyor.

Dayı Karacabey Derneği Başkanı Abdullah Yalazı, dernek faaliyetlerine verdiği desteklerdendolayı Belediye Başkanı Ali Özkan'a ilçe halkı adına teşekkür ederken, bağışta bulunarak dar gelirli ailelere, öğrencilere ve yetimlere destek olan hayırsever ilçe halkına da ayrıca teşekkürlerini iletti.

“Veren el ile alan eli buluşturmaya devam edeceğiz”

İlçede, böylesine elzem bir derneğin kurulması çalışmalarına göreve gelir gelmez el attıklarını anımsatan Belediye Başkanı Ali Özkan ise; “İlçemizdeki yardıma muhtaçlara, kimsesizlere, hasta ve yaşlılara el uzatılması, öğrencilere yardım gibi konuların çözümü için oldukça önemli olan Dayı Karacabey Derneği'nin kurulması çalışmalarına, göreve gelir gelmez el attık. Belediyemizin ve hayır işlerine kendine adamış, gönül vermiş insanların teşvik ve gayretleri ile bu güzide derneğin yardımlarının, daha da geniş kitlelere ulaşma çalışmaları oldukça memnuniyet verici Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan başarılı çizgiden dolayı tüm hayırseverler ve ilçe halkı adına bizler de büyük gurur duyuyoruz. Veren el ile alan eli buluşturma çalışmalarımız kararlıkla sürdürülecektir” şeklinde konuştu.