Karacabey'de Ramazan etkinlikleri büyük beğeni topladı

Her akşam iftar sonrası birbirinden farklı aktivitelerle izleyenlere keyif dolu anlar yaşatan etkinlikler, katılımcılardan tam not aldı.

Karacabey Belediyesi tarafından, çocuklar için gerçekleştirilen ve 1 hafta boyunca süren geleneksel Ramazan etkinlikleri sona erdi. Her akşam çocuklar için şarkılar, tiyatro ve kukla gösterileri, jonglör ve illüzyon gösterileri ile çeşitli tiyatro oyunlarının yanı sıra yiyecek ikramları sunuldu. Düzenlenen etkinliklerde, usta sanatçı Aytek Önal da gerçekleştirdiği Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu ile büyük ilgi gördü.

Ramazan etkinliklerine olan ilginin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Çocuklarımıza Ramazan'ın ruhunu doyasıya yaşatmak ve bu ayı daha da sevdirmek adına gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, onların yüzlerinde hoş bir tebessüm bıraktı. İçerisinde geleneksel Türk tiyatrosunun unutulmaz karakterleri ve hikayelerinin yer aldığı etkinliklerde, usta isimleri Karacabeylilerle buluşturduk. Ailelerimizin ve çocuklarımızın etkinliklere gösterdiği ilgi bizleri mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu aktiviteleri düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.