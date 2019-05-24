Karacabey'de şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Bu kapsamda Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Karacabey Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda şehit ve gazi aileleri ile iftarda buluştu. Atatürk Kültür Parkı içerisinde gerçekleştirilen iftar yemeğine polis ve asker aileleri ile gaziler katılım gösterdi. İftar öncesi konukları eşi Gülden Özkan ile kapıda karşılayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tüm misafirlerle yakından ilgilendi. Geceye Karacabey Kaymakamı Gökhan Yolcu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mutlu Tokmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya da aileleri ile katıldı.

Hepimiz sizlerin çocuklarıyız

Şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile iftar sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Özkan, “Sizler bizlere aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetisiniz. Hepimiz sizlerin çocuklarıyız. Yıl içerisinde çeşitli vesileler ile sık sık bir araya geliyoruz. Bu gece bir kez daha ramazan ayının o sıcak ve samimi ruhuyla bir araya gelmiş olmaktan çok mutluyuz. Bir kez daha aziz şehitlerimize rahmet, kıymetli gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.