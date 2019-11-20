Karacabey'de şeker pancarı üretimiyle ilgili müjdeli haber

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, çiftçileri sevindirecek müjdeli haber verdi. Alkan, “Geçen yıl bu bölgeden 90 bin ton şeker pancarı aldık. Bu yıl 200 bin ton alım yapacağız. Üstelik ürün bedelini de yüzde 28 arttırdık” dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı. Özkan ile görüşmesinde Alkan, Susurluk Şeker Fabrikasının bölgenin kalkınmasına olan katkısına değinirken, şeker pancarı üretiminin geliştirilmesi için bir araya gelen heyetle birlikte önümüzdeki yıla dâir çiftçi için önemli ve sevindirici gelişmeleri paylaştı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda Başkan Ali Özkan, Susurluk Şeker Fabrikasının yeniden faaliyete geçmesi için Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ile birlikte çalışmalara öncülük etmişti.

Ziyarette,şeker pancarı tarımının sürdürülebilir olması için bu mahsulden eken çiftçilerin para kazanması gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Şeker pancarı üretimi Karacabey tarımı açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Bölgemizde şeker pancarı ekilmesi ürün planlamasına da katkı sağlıyor. Şeker pancarı üretimi ne kadar yaygınlaşırsa, yazlık mahsullerin ekimi de aynı oranda azalacağından dolayı çiftçimizin daha fazla para kazanma ihtimâli ortaya çıkıyor. Yine polar meselenin halli konusunu da önemsiyoruz. Bu problem ortadan kalkarsa, tarım sektörü içinde önemli bir gelişme hayata geçmiş olur'' dedi.

Nişasta bazlı şeker uyarısı

Özkan, şeker pancarı üretiminin artmasının taşıma sektörü, yeni istihdam imkânları ve küspeyle birlikte, hayvancılık sektörüne de olumlu katkıları olacağını söyledi. Şeker pancarından üretilen şekerin sağlık açısından önemli olduğuna da değinen Özkan, şeker pancarının nişasta bazlı şeker kullanımının azalmasına katkısından dolayı toplum sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizdi.