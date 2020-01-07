Karacabey'de sıfır atık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sıfır atık projesi için Bursa'nın Karacabey ilçesinde de çalışmalar hız kazandı.

Karacabey Belediyesi, bu yıl ilçe genelinde Gökpınar Geri Dönüşüm firmasıyla çalışacak. Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen firma yetkilileri, çalışma organizasyonu hakkında Özkan'a bilgi verdi.

Başkan Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Devletimiz, bilhassa plastik atıklarla ilgili çeşitli kararlar aldı. 2022 yılında mecburî depozitolu geri dönüşüm üzerinde çalışılıyor. Bu tarz çalışmalar, ekonomi ve çevre için çok önemli. Bizlerde bunu çok önemsiyoruz. İlçemizin market, ev, fabrika ve resmî kurumlarından ambalaj atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması işini, bu yıl gökpınar geri dönüşüm ile birlikte yapacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.