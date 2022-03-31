Karacabey'de sıfır atık projesi genişliyor

Daha önce eczaneler ve muhtarlıklara bırakılan ilaç toplama kutularının ardından, bu kez de okullarda elektrikli ve elektronik aletler için toplama kutuları konumlandırıldı.Uygulama ile yaşamın her alanında ‘Sıfır Atık Projesi'nin desteklenmesi amaçlanıyor.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışma ile ilçe genelinde faaliyet gösteren 22 eczaneye atık ilaç toplama kutusu bırakmıştı. Eczanelerde bilgilendirici görsellerin de yer aldığı bu kutularla, vatandaşların tarihi geçmiş ilaçları çöp yerine bu kutulara atması isteniyordu. Belediye ekipleri bu kez, ilçede eğitim veren okullarda Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama Kutularını okul müdürlerine teslim etti.

Başkan Özkan'dan ‘duyarlılık' çağrısı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından titizlikle yürütülen bu çalışmayı önemsediklerini belirterek yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından titizlikle sürdürülen Sıfır Atık Projesine, ülkemizde yoğun bir katılım oldu ve proje geniş alanlarda ilgi uyandırdı. Karacabey Belediyesi olarak biz de çeşitli çalışmalarla projeye destek olmaya çalışıyoruz. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması ile ilçemizde faaliyet gösteren tüm eczanelere ilaç toplama kutuları bırakıldı ve bununla ilgili hem eczane sahiplerinden hem de vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldık. Geri dönüşüm ile hem ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını hem de doğaya etkisini en aza indirmeyi azaltmayı hedefleyen önemli bir proje bu. Bu kez de elektrikli ve elektronik atıkların toplanması için okullarımıza geri dönüşüm toplama kutuları dağıttık. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu başlıktaki atıkları da çöp yerine bu toplama kutularında biriktirmeleridir. Herkesi bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Geri dönüşüme kazandırılıyor

Öte yandan,uygulamayla kullanım ömrünü tamamlamış olan elektrikli ve elektronik atıklar ve aydınlatma ekipmanlarının çevreye zararlarının ortadan kaldırılması; ayrıştırılarak, yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Proje ile okullarda, evlerde ve işyerlerinde kullanılmayan faks, telefon, CD çalar, monitör, bilgisayar, televizyon, floresan lambalar, ütüler, elektrikli süpürgeler, klima gibi elektronik cihazlar toplanıyor. Toplanan elektronik atıklar ve aydınlatma ekipmanları, Çevre Lisanslı AEEE işletmelerine teslim edilerek geri dönüşümleri sağlanıyor.