Karacabey'de spora destek

Karacabey Belediyesi'nin spora ve sporcuya desteği devam ediyor.

Başkan Ali Özkan, göreve gelmeden önce ilçede sporla uğraşan kişi sayısı bini bulmazken, Özkan'ın desteği sayesinde bugün itibariyle Karacabey'deki sporcu sayısı 10 bine yaklaştı. Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor'un U-12 ve U-13 Futbol Takımlarıile Tofaş Spor Okulu Genel Koordinatörü Kartal Öner, antrenörler ve öğrencilerini ağırladı.

İlk günden bu yana olduğu gibi ilçede sportif faaliyetlerin yaygınlaşması adına çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade eden Ali Özkan, yeni dönemde de spora ve sporcuya tam destek vereceklerini söyledi.

Gerçekleşen görüşmede, sporcular ve antrenörleride Karacabey'de spor yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Özkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti ve yeni dönemde başarı dileklerini iletti.