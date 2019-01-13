İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karacabey'de su baskınını önlemek için yola set çekildi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Canbolu Deresi’ndeki su seviyesinin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi üzerine su baskınına karşı yola set çekildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Canbolu Deresi'ndeki su seviyesinin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi üzerine su baskınına karşı yola set çekildi.


Karacabey ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle Canbolu Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Ovaesemen ve Çeltikçi arasındaki tarlaların su altında kalması üzerine Karacabey Belediyesi, BUSKİ ve AFAD ekipleri harekete geçti. Gün boyu yapılan çalışmalarla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Akşam da ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdü. İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve yetkililer Ovaesemen ve Çeltikçi arasında su taşkını olan bölgeyi inceledi. Jandarma ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için yolu trafiğe kapattı. Ayrıca yola set çeken ekipler, suyun evlere doğru gelmesini engellemeye çalıştı. Gece boyunca bölgede çalışmalar sürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.