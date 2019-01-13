Karacabey'de su baskınını önlemek için yola set çekildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Canbolu Deresi'ndeki su seviyesinin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi üzerine su baskınına karşı yola set çekildi.

Karacabey ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle Canbolu Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Ovaesemen ve Çeltikçi arasındaki tarlaların su altında kalması üzerine Karacabey Belediyesi, BUSKİ ve AFAD ekipleri harekete geçti. Gün boyu yapılan çalışmalarla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Akşam da ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdü. İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve yetkililer Ovaesemen ve Çeltikçi arasında su taşkını olan bölgeyi inceledi. Jandarma ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için yolu trafiğe kapattı. Ayrıca yola set çeken ekipler, suyun evlere doğru gelmesini engellemeye çalıştı. Gece boyunca bölgede çalışmalar sürdü.