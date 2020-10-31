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Karacabey'de tarımsal kalkınmaya destek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Bilal Tunç’u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Bilal Tunç'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Gerçekleşen görüşmede, Karacabey'in kırsal kalkınma üzerine yaptığı ataklar masaya yatılırken ortak çalışma konusuna vurgu yapıldı.


Bursa TKDK Hizmet Binasında gerçekleşen görüşmede, yeni görevinde Tunç'a başarılar dileyen Özkan, Karacabey'deki kırsal kalkınmaya yönelik atakları ve potansiyel hakkında çeşitli konuları masaya yatırdı.


Görüşme sonrası Başkan Özkan yaptığı açıklamada, “Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile tarımsal kalkınma noktasında çalışmaların daha da hızlanması ve bu konudaki somut adımların artırılması konusunda fikir birliği içerisindeyiz. Kendileri de bu yöndeki adımların artacağını ifade ettiler. Bizler için çok önemli bu. Çünkü ilçemizin pek çok noktasında kırsal kalkınmayı desteklemek adına çeşitli faaliyetlerimiz sürüyor. Bu anlamda, daha önce AK Parti İl yönetimindeyken sayın müdürümüz ile birlikte tarım komisyonunda beraber görev almıştık. Bu bakımdan, önümüzdeki süreçte istişarelerimizle birlikte somut projeleri ilçemize kazandıracağımızdan umutluyum” dedi.

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