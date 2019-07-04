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Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hikmet Maraz (49) idaresindeki 16 EGG 58 plakalı motosiklet, Yeniköy'den Karacabey'e doğru seyir halindeyken Boğazköy yakınlarında bulunan Tokat virajına süratli girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Hikmet Maraz, Karacabey'den Boğazköy istikametine doğru ilerleyen 16 TJ 486 plakalı Tamer K. (40) idaresindeki saman yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 tekeri patlayan saman yüklü traktör devrilirken, motosiklet sürücüsü Hikmet Maraz, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Selda G. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Selda G., buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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