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Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Bursa-Balıkesir kara yolu Yenikaraağaç mevkiinde meydana geldi. Mustafa Anbarci'nin (50) kullandığı Bursa'dan Balıkesir istikametine tıbbî malzeme götüren 11 AB 894 plakalı kamyon, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yolun sağına doğru devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Mustafa Anbarci, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonda sıkışan Anbarci'nin cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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