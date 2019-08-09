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Karacabey'de trafik kazası: 4 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Alican Ar idaresindeki 34 UZ 4426 plakalı otomobil, Balıkesir'den Bursa'ya doğru seyir halindeyken Bakırköy yakınlarında kırmızı ışıkta bekleyen 16 DC 264 plakalı İbrahim Yavuz idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken otomobilde bulunan Alican Ar ve 3 yolcu yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken, kamyon sürücüsü İbrahim Yavuz ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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