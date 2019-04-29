Karacabey'de Uçurtma Şenliği

Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği büyük ilgi gördü.

Artık geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği binlerce vatandaşın katılmasıyla âdetâ festival havasında gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Uçurtma Şenliği'ne gelen aileler bir yandan çocuklarını izlerken, diğer yandan piknik yaptı. Atatürk Kültür Parkı içerisinde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, çeşitli gösteriler eşliğinde renkli ânlara sahne oldu. Çocuklar için halat çekme, çuval yarışı gibi yarışmalar organize edilirken, çocuklar müzik eşliğinde dans etti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde geleneksel hâle getirdiğimiz şenliğimiz bu yılda binlerce kişinin iştirakiyle renklendi. Şenliğimizi günümüz çağının olumsuz alışkanlıklarının önüne geçmesi ve bu tarz geleneksel oyunlarımızı yaşatma maksadıyla hayata geçirdik'' dedi.