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Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 2 zehir taciri tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 zehir taciri tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satmak için şehir dışından geldiği iddia edilen Halil Ö., Çile Ö. ve Eren K.'yı takibe aldı. Bursa'dan Karacabey'e giren şahısları takip eden polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 179 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda Halil Ö. (43), Çile Ö. (38) ve Eren K. (38) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Halil Ö. ve Çile Ö. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Eren K. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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