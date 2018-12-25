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Karacabey'de uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde emniyet ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde emniyet ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı.


Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine E.Y. (26) ve M.A.'nın (24) Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan ikametine yaptığı operasyonda satışa hazır halde 11 gram metamfetamin, 3 gram esrar, düzenekler ve hassas terazi ele geçirdi.


M.A. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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