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Karacabey'de uyuşturucu satıcısı 4 kişi tutuklandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Karacabey ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik fiziki takip sonucu ayrı günlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda 52 gram methamfetamin, 20 gram sentetik kannobionid (bonzai), uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek (pipe) ve hassas terazi ele geçirildi. Yapılan 2 ayrı operasyonda İstanbul'dan Karacabey'e uyuşturucu sokmaya çalışan Can O. ( 29) ve Mehmet Metin K. (44), Bursa'dan Karacabey'e uyuşturucu sokmaya çalışan Erol Y. (27) ve Karacabey'de ikamet eden İbrahim Ö. (21) suçüstü yakalandılar.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Can O. , Mehmet Metin K. , Erol Y. ve İbrahim Ö. tutuklandı.

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