Karacabey'de uyuşturucuya geçit yok!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 zehir taciri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Karacabey'de çeşitli adreslere yapılan operasyonda Kadir B. ( 31) ve Muhittin B. (38) gözaltına alındı. Yapılan aramada 22 gram bonzai, 6 gram methamfetamin, 3 çıkı satışa hazır kannobionid ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.