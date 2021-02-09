Karacabey'de yardım işlerine hayırseverlerin desteği çığ gibi

Belediyeye bağlı aşevi ve misafirhanenin de olduğu bina âdetâ sosyal yardım üssüne döndü. Belediyeye bağlı aşevi ve misafirhanenin de olduğu bina adeta sosyal yardım üssüne dönerken, Karacabey'den sonra Bursalı hayırseverler de bu üsse bağışta bulunuyor. Son olarak Bursalı iş adamı Sebahattin Mermer, kendi fabrikasında ilk kez ürettiği hasta taşıma liftlerini Karacabey Belediyesi'ne hediye ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını sağladı.

Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında gerçekleşen törende konuşan hayırsever iş adamı Sebahattin Mermer, özellikle Karacabey'deki sosyal yardım işlerine yönelik faaliyetlerin artmasının ve etkin olmasının, bu araçların ilkini Karacabey'e bağışlamasında etkili olduğunu belirtti.

Sebahattin Mermer, “Güzel şeyler, iyi şeyler birbirine destek vererek olur. Herkes karınca kararınca elini taşın altına koyarsa güzel şeyler olur. Ben kendi adıma böyle bir şeyi geç de olsa öğrenmiş oldum. Bu geliştirdiğimiz araç, daha da geliştirilmeye müsait. Kullanıldıkça, sahada farklı gereksinimiler olduğu takdirde biz o özellikleri de bu aracımıza ekleyebiliriz. Bu kapsamda ürettiğimiz 10 adet hasta taşıma liftini Karacabey Belediyesi'ne teslim ettik. Umuyorum ihtiyaç sahiplerinin hayır duasını alabiliriz. Bir çalışanımızın babası böyle yatalak durumdaymış. İnternetten bu ürünüalıp kullanmış. Babası rahmetli olunca da ürünü işyerine getirince, böyle bir şeyin varlığını ve ne kadar ihtiyaç duyulabileceğini düşündüm. Hâlbuki 15 sene yatalak bir akrabam vardı, zor hareket ediyordu. Ve böylece imkânımız varken bunu değerlendirmek ve bu şekilde hastası olan hanelere yardımcı olmak adına faaliyete geçtik. Emsâllerini inceledik ve Bursa'daki fabrikamızda 10 tane ürettik. Bu modelleri kullanan kişilerinde ilerleyen zamanda tecrübelerini alarak,ürünü geliştirmeye yönelik altyapımız hazır. Şu anda geliştirdiğimiz cihaz 150 kg kadar taşıma yapabiliyor. Biz bunu 200 kilo kapasiteye çıkartabiliriz” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada,“Sayın Sebahattin Mermer Beyefendi, kendi imâlatı olan hasta nakil liftlerini belediyemize hayır olarak bağışladı. İlçede sosyal yardım konusunda yaptığımız çalışmalardan dolayı ilk imalatı tamamlanan hasta taşıma liftlerini Karacabey'e bağışlama kararı alması, ayrıca mutluluk verici. Tabi başına gelmeyen bilemez. Hareket etme sıkıntısı yaşayan hasta vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırma noktasında ciddi anlamda katkı sağlayacak bu cihaz için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Karacabey Belediyesi personeli de liftlerin montajını yaparak, makinenin kurulumuna yönelik firma yetkililerinden bilgiler aldı” dedi.

Daha sonra Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Kahramanve hayırsever işadamı Sebahattin Mermer, cihazın kullanımını ve kurulumunu yerinde inceledi.

Karacabey Belediyesi ekipleri ise cihazın kullanım ve kurulumuna yönelik firma yetkililerinden bilgi aldı.