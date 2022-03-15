Karacabey'de 'yarını üreten kadınlar' projesi örnek oluyor

Karacabey Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında etkin konumlarının yerinde görülmesi, öğrencilerin sosyal becerilerinin ve iletişim güçlerinin artırılması hedefiyle ‘yarını üreten kadınlar' projesi hayata geçirildi.

Öğrencilere örnek olması hedefiyle aynı okul mezunu olan Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Kılıç ile Sosyolog Dilek Üsküdar da okul salonunda öğrencilerle buluştu. Karacabey Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Borsa İstanbul MTAL), sosyal hayatta ve iş hayatında etkin konumlarının yerinde görülmesi, öğrencilerin sosyal becerilerinin ve iletişim güçlerinin artırılması, farklı kaynak ve kişilerden faydalanarak öğrenme becerilerinin artırılması hedefiyle, 'yarını üreten kadınlar' projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Borsa İstanbul MTAL Gıda Teknolojisi Alanı öğrencileri tarafından ambalaj ve kokart tasarımları ve üretimleri yapılırken, ürünler de ilçenin kamu kurumlarında çalışan kadınlara yine öğrenciler tarafından yapılan ziyaretlerde hediye edildi. Öğrencilere örnek olması hedefiyle aynı okul mezunu olan Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Kılıç ile Sosyolog Dilek Üsküdar da okul salonunda öğrencilerle buluştu.

Gerçekleşen söyleşide, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Kılıç, öğrencilik yıllarına değinip, geçmiş dönemin zorluklarına rağmen eğitimini yarım bırakmadığını söyledi. Bunun yanında, okul anılarını ve iş deneyimlerini de öğrencilerle paylaşan Kılıç, söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Karacabey'de hayata geçen 'yarını üreten kadınlar' projesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabey'de üreten kadınlara her zaman tam destek verdiklerini kaydetti. Karacabey Belediyesi'nde de iki belediye başkan yardımcısı fen işleri müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü, emlak istimlak müdürlüğü ve hukuk bürosunun da kadınlara emanet olduğunu anımsatan Başkan Özkan, “Güzellikler şehri Karacabey'imiz, kadınlarla birlikte çok daha güzel, çok daha güçlü. Karacabey'imizin geleceğini çalışan, üreten, şehre değer katan kadınlarla birlikte inşa ediyoruz” dedi.