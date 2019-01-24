Karacabey'de yatırımlar hız kesmiyor

Karacabey Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yatırımları devam ediyor. Bu hafta Hotanlı Mahallesi yeni hizmet binasının açılışını yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Dokunmadığımız tek bir mahalle ve sokak kalmadı. Her geçen gün hizmetlerine üzerine koymaya devam ediyoruz'' dedi.

Merkez-kırsal ayırt etmeksizin ilçenin dört bir yanına yatırım götüren Karacabey Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor. Yapımı tamamlanan Hotanlı Mahallesi hizmet binası törenle açıldı. Açılışa Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ali Özkan, “Karacabey'de 85 mahallemize hizmet götürüyoruz. Mustafakemalpaşa'dan sonra yüzölçümü olarak Bursa'da 2. büyük ilçeyiz. Ancak sorumluluklarımızı ve beklentileri biliyor ve imkânlar dahilinde hepsine el atmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar muhtarlarımızın bize ilettiği hiçbir konuya ilgisiz kalmadık. Hangi muhtarımız bizden ne talep ettiyse, imkânlar dahilinde yapmaya çalıştık. Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda, devletin ilgi alanına girdiği konularda da yine işin takipçisi olduk. Öte yandan okullarımıza belediyemizin desteği var. Sağlık alanında ambulanstan, sağlık ocaklarının yapımına kadar pek çok icraatımız oldu. Lojmanlardan sosyal binalara kadar, hepsinde ilçemize değer katacak yatırımlarda yer alıyoruz. Köylerden mahalleye geçen yerleşim birimlerimizde sosyal ve sportif alanlar oluşturmaya, gençlerimize yeni sosyal alanlar yapmaya devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde de sosyal hayatın canlanmasına bizzat katkı sağlıyoruz. Bugün de burada muhtarımızın talebi doğrultusunda, mezbelelik halde boş duran bir binayı Hotanlı Mahallesi'ne yakışan bir hâle dönüştürdük. Ve bu güzel hizmet binamızı hayata geçirdik. İhtiyaç sahiplerinin evlerinin tadilatı noktasında da şehir içi ve kırsalda sosyal devlet anlayışından yola çıkarak çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.