Karacabey'deki altyapı hamlesi ile kronik sorunlara kökten çözüm

Özkan yaptığı açıklamada, “Her yağmur yağdığında buranın kronik hale gelen sorunlarını artık kökten çözüyoruz” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Küçük Sanayi Bölgesinde başlayan altyapı çalışmalarını önceki gün BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile birlikte yerinde inceledi. Özkan yaptığı açıklamada, “Her yağmur yağdığında buranın kronik hale gelen sorunlarını artık kökten çözüyoruz” dedi.

Küçük Sanayi bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından Özkan, “Karacabey'imizi güzel, modern, çağdaş ve yaşanılabilir bir hale getirebilmek için Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başlattığımız altyapı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezimizde, kırsalda, içme suyu, kanal, yağmur suyu çalışmaları devam ederken, Yeniköy'de arıtma tesisin ihalesi de yapıldı ve inşaatına başlanacak” dedi.

Küçük Sanayideki altyapı problemi de ortadan kalkıyor

Küçük Sanayi sitesinin Karacabey'in altyapı noktasında en çok şikayet aldıkları bölgelerden biri olduğunu dile getiren Özkan, her yağmur yağdığında esnafın burada ciddi sıkıntılarla mücadele ettiğini belirtti.

Başkan Özkan, “Biz de bu sorunları kökten çözmek adına Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sn. Alinur Aktaş'la yaptığımız görüşmeler neticesinde, Küçük Sanayi bölgesinin bu problemlerinin çözülmesi noktasında bir mutabakata vardık. Ve bu çerçevede, İller Bankası desteği ile BUSKİ nezaretinde bu çalışmalar bölgemizde de başlamış bulunmaktadır. Küçük Sanayi bölgemizde kanal çalışmalarına start verildi, hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Modern teknolojinin tüm imkanları müteahhit firma tarafından bölgemizde kullanılıyor. Allah'ın izni ile bu bölgede adeta kangren olmuş bir problem, sürekli yağışlar dolayısıyla gündem olan bir sorun bu altyapı çalışmalarının ardından sona erecek ve buradaki altyapı problemi de bitecek. Bu Karacabey Belediyesi için Karacabey halkı için Karacabey esnafları için çok sevindirici bir gelişme” dedi.

Devrim niteliğinde

Özkan, ilçede 100 yıllık sorunların bu altyapı ataklarıyla çözüldüğünü ve 1 asra hizmet verecek çalışmalar gerçekleştirildiğinin altını çizerek, “Bunun adı tek kelimeyle devrimdir. Karacabey'de altyapı noktasında bir devrim yapıldı. Havai elektrik hatlarını yüzde 90 oranında UEDAŞ ile birlikte yer altına aldırdık; içme suyu, kanal, yağmur suyu çalışmaları, Küçük Sanayideki çalışmalar, arıtma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Biz bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabi bu çalışmalar neticesinde başka bir sorun da ortaya çıkıyordu, yollar problem oluyordu. Vatandaşlarımız uzunca bir süreden bu yana zahmet çekiyorlar bu konuda ve sıkıntı yaşıyorlar. O problemler de artık çözülmeye başladı, şuanda asfaltlanma işlemleri sürüyor çeşitli mahallelerimizde ve sokaklarımızda. İnşallah bu çalışmalar sona erdiğinde, 1 yıl sonrasında altyapı olarak bütün problemler çözülmüş olacak, yollarımız güzel olacak. Ve önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl bizden sonra gelecek nesiller de rahat bir nefes alacak. Bu çalışmaların Karacabey'imize hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ilçe halkımız adına teşekkürlerimizi yineliyoruz” dedi.