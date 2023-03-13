Karacabey'e bir büyük yatırım daha

Karacabey'in yazlık tatil bölgesi olan Yeniköy'de, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni atık su arıtma merkezinin temeli geçtiğimiz günlerde atılırken, Başkan Özkan dev yatırımın gelecek için önemine vurgu yaptı. Özkan, bu yeni projenin ilçede devam eden su tasarrufuna yönelik altyapı çalışmaları ile verimliliğin sağlanması,aynı zamanda doğal su kaynakları ve sulak alanların da korunması anlamında önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Gerçekleşen açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, İller Bankası Bölge Müdürü Derya İnal, AK Parti İl Başkan Vekili Ufuk Ay ve il başkan yardımcıları, AKParti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Ahat Şanlı, AK Parti il başkan yardımcıları, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca ile meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,“50 yıldan beri Karacabey siyasetinde söylenen 3 konu vardı: Boğaz yolu, ova köyleri yolu ve Gölecik Barajı.İnşallah bu dönem hepsi bitecek.Buda AK Parti'ye nasip oldu.İnşallah bu hizmetlerin devamının gerçekleşeceğini de taahhüt ediyoruz.Bu arıtma tesisi, bir ilçe belediyesinin 20 yıllık yatırım bütçesiyle gerçekleştirilemeyecek oranda devasa bir hizmet. Bunların yanında Karacabey'in tüm altyapısı yenileniyor. Gelecek 10 yıllara hitap edecek bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Temel atma törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Su verimliliği seferberliğine tam destek

Başkan Özkan, ilçe genelinde yapılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna yönelik altyapı çalışmaları ile bir yandan su tasarrufunun sağlanacağını ve suyun maksimum olarak verimli değerlendirileceğinin altını çizerek, bir yandan da doğayı kirletmemek adına önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Özkan, geçtiğimiz aylarda Emine Erdoğan tarafından duyurulan Su Verimliliği Seferberliğini önemsediklerini belirterek, ilçede buna maksimum özen gösterdiklerini ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu çalışmaların gereken her alanda yapıldığını belirtti.

Verimli tekniklerle geleceğe katkı

Özkan yaptığı açıklamada,“Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen Su Verimliliği Seferberliği, bizlerinde önemsediği ve desteklediği bir program. İlçemizde yıllardır bir yandan suyun verimli kullanımına yönelik önemli projelerin hayata geçirilmesi için çabalarken, bir yandan da mevcut kaynaklarımızın ve sulak alanlarımızın temizliğini önemsiyoruz. Gölecik ve Yeşildere Barajlarımız bu çerçevede önemli ve ilçemizde milat kabul edilen projelerdendi. Bunun yanında, altyapı çalışmalarımızla bir yandan su tasarrufu hedeflenirken, atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılması ile de doğaya geri bırakılan suların arındırılmış olması için projeler hayata geçmeye devam ediyor. Tüm bunların yanında, tarım konusunda da daha çok verim alınabilecek, etkin ve modern sulama teknikleri için çeşitli görüşmeler ve değerlendirmeler yapılarak, çiftçilerimize bu konuda da önayak olmaya devam ediyoruz.Ayrıca en faydalı haliyle sulama yapılmasını destekliyor ve bu konuda yönlendirmelerde bulunuyoruz. Su, hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu çerçevede, doğal kaynaklarımızı kayıp vermeden en etkili biçimde değerlendirme ve tasarruf elde ederek kullanmanın yanında, doğayı ve sulak alanlarımızı korumaya yönelik de gayret içerisindeyiz. Başta tüm yöneticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızdan da Su Verimliliği Seferberliğini önemsemelerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.