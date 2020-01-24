Karacabey'e büyük müjde

Karacabey ve Mustafakemalpaşa için yaklaşık 400 milyon TL'lik yatırım yapmaya hazırlandıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgedeki alt ve üst yapı çalışmalarının Nisan ayının ilk haftasında başlayacağını açıkladı. Karacabey'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelen Başkan Aktaş,“Göreceksiniz, belki 2-3 yıl zahmet çekeceğiz fakat bittiğinde, tabir yerindeyse Karacabey çağ atlayacak” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla Atatürk Kültür Parkı'nda toplantı yaptı. Sosyal tesislerde gerçekleşen ve 2019 yılının değerlendirildiği, 2020 yılıyla ilgili planlamaların ele alındığı toplantıya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Karacabey Muhtarlar Derneği Başkanı Kemalettin Vural ile davetliler katıldı.

“Sonuçlarını birlikte göreceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'ya yaklaşık 400 milyon TL'lik alt ve üst yapı yatırımı yapacaklarını söyledi. Avrupa Yatırım Bankası'ndan bu yönde talep ettikleri kredinin birkaç gün önce onaylandığını belirten Başkan Aktaş, “Nisan ayı başı gibi ilk kazmayı vuruyoruz, inşallah. Birkaç yıl zahmet çekeceğiz fakat bittiğinde, Karacabey tabir yerinde ise çağ atlayacak. Hayatını burada devam ettiren, farkı yaşayacak” diye konuştu. Bundan 2 gün önce Yenişehir'de 7 mahalleyi sağlıklı suya kavuşturan, yaklaşık 18 milyon TL'ye mal olan su depolarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Burada da inşallah başlayacağız ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Aldığımız bu emaneti 17 ilçede her bir köşeye yansıtmak için heyecanlı, gayretli ve kararlıyız. Yol haritamızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Neyin sözünü verdiysek, hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

3T kuralı ve aynı anda gelişim

Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, Karacabey'in tarım, turizm ve teknoloji ekseninde büyümesi gerektiğini ifade etti. Bursa'ya kurulacak yerli ve milli elektrikli otomobil fabrikasından sadece Bursa'nın değil Güney Marmara'nın tamamının olumlu etkileneceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Karacabey, özellikli bir ilçemiz. Sanayi bölgelerine çok yakın. Denize, göle kıyısı var. Şehrin batısında, hem otoyol hem de hızlı tren lokasyonunda yer alması hasebiyle gelişimin hemen yanı başında. Bu zenginlikleri birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Alt yapı, su-kanalizasyon, üst yapı, asfalt, tretuar, arazi yolları Bunlar önceliklerimiz fakat 3T kuralı Karacabey için çok önemli. Teknoloji, turizm ve tarım. Bu üçünü hep birlikte geliştirmeliyiz. Niyetliyiz. Her birinizin desteğiyle tüm sıkıntıları aşacağız” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise istişare toplantısı nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Özkan, longozlar, Uluabat Gölü ve hara başta olmak üzere ilçenin güzelliklerini Büyükşehir eliyle bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.