Karacabey'e hızlı tren müjdesi

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'dan ilçeye hızlı tren müjdesi geldi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'la birlikte yaptığı açıklamada, Karacabey'in ulaşımda bu kez hızlı tren ile gündemde olduğunu ve projenin bu bölgeyi kapsayan etabı bittiğinde, ilçenin 2 farklı durak ile demir yolundan da faydalanacağını duyurdu. Ali Özkan, Ankara'da yaptığı çeşitli temaslarda projenin detaylarını görüşerek, ilçe halkına müjdeli haberi verdi. Özkan yaptığı açıklamada, “İstanbul - İzmir otoyolu bölgemizde turizm ve ziraî faaliyetlerin yanı sıra sanayi için de ciddi bir fırsat oldu. Ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik bir mesafede oluşumuz, bölgemizi pek çok alanda câzip hâle getirmekte. Buna şimdilerde hızlı tren de eklenince, bölgemiz için önemli bir gelişme daha yaşandı. Bilecik-Bandırma arasında olacak etap, şehrimizde iki duraktan oluşacak. TEKNOSAB'ta yük ve yolcu durağı olarak yer alacak olan tren hattının ikinci yolcu durağı ise Taşlık Mahallesi'nde olacak. Hızlı tren hattı, yük ve yolcu taşımacılığında ilçemizi pek çok ilde olmayan ulaşım imkânlarına kavuşturacak. Bu güzel gelişme ilçemize hayırlı olsun. Bu ve geleceğe yönelik yeni projeleri de tüm yönleriyle planlayarak yapıyoruz'' dedi.

Öte yandan Başkan Özkan, tren hattıyla ilgili projenin ayrıntılarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.