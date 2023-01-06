Karacabey'e itfaiye binası

Ekip ve ekipman destekleriyle itfaiye teşkilatını sürekli güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey'e de itfaiye binası kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binaları ile güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl 23 adet itfaiye aracı ile 50 adet traktör arkası yangın söndürme su tankerini hizmet filosuna dâhil eden Büyükşehir Belediyesi, 85 kişilik yeni itfaiye eri memur alımı çalışmalarını da tamamlama aşamasına getirdi. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip, muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, yeni itfaiye binası çalışmalarına da hız verdi. Orhaneli - Büyükorhan ile Keles - Harmancık itfaiye grubu binaları için gerekli çalışmaların startını veren Büyükşehir Belediyesi, Karacabey itfaiye binasının kaba inşaatını tamamladı. Karacabey Bayramdere yolu üzerinde inşa edilen toplam 940 metrekare inşaat alanına sahip binada 5 araçlık peron, lokal, eğitim salonu, spor salonu, mescit, ofisler, çamaşırhane ve yatakhane bulunuyor. İnşaatta fiziki gerçekleşme yüzde 75'i bulurken, Karacabey itfaiye binasının nisan ayı içinde hizmete açılması hedefleniyor.

Hiç ihtiyaç duyulmasın

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte inşaatı devam eden itfaiye binasında incelemelerde bulundu. Karacabey gibi nüfusu 100 bine dayanmış, gelişen bir ilçede itfaiye teşkilatının çok doğru ve sağlıklı bir şekilde konuşlandırılması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, “Ümidimiz hiç yangın olmasın ama geçen yıl Bursa'da 19 binin üzerinde vakanın gerçekleşmiş olması bu işin ne kadar önemli ve ciddi olduğunun bir göstergesi. İtfaiye altyapısını hem personel olarak hemde makine, ekipman olarak güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz sanayi ve tarım şehriyiz. Arazideki yangınlar da bizim için önemli. Temennimiz hiçbir yangın ve afetin olmaması. Olduğu zaman da Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı her zaman hazır” dedi.

Geniş bir coğrafya

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabey'in yüzölçümü bakımından Bursa'nın en büyük ikinci ilçesi olduğunu hatırlattı. Karacabey- Bursa, Karacabey- Bandırma ve Karacabey - Mustafakemalpaşa yolunun yarıya kadar Karacabey sınırlarında olduğunu kaydeden Özkan, “Yine 34 kilometre mesafede bir sahil şeridimiz var. Oradan da girdiğimizde Mudanya ile sınır mahallelerimiz var. Dolayısıyla geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Sanayi var, tarımsal sanayi var ve yoğun bir tarımsal faaliyet var. Dolayısıyla yangın riski yoğun olan bir ilçeyiz. Gelişen, büyüyen ilçemizin ihtiyaçlarını gidermek açısından bu yeni itfaiye binası bizim için çok önemli. Bu güzel hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a bütün Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.