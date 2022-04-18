Karacabey'e nefes aldıran yıkım

Geçtiğimiz aylarda Tabaklar, Saadet, Mecidiye ve Yeşildere mahallelerinde metruk bina yıkımlarını gerçekleştiren Karacabey Belediyesi, bu yıkımlara bir yenisini de Mahmuriyet Mahallesi'nde ekledi.

Karacabey Belediyesi, uzun zamandır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaları titizlikle yıkarak hem risk taşıyan bu binaların görüntü kirliliğine sebep olmasının önüne geçiyor hem de kötü amaçlı kullanımı engelliyor. Bunun yanında belediye, yıkılan bu binaların bulunduğu alanın inşaat çalışmaları başlayana dek otopark olarak kullanılmasını da sağlıyor. Karacabey Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, toplam yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısı da 92'ye ulaştı.

Belediye Başkan Ali Özkan, vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini de bozan metruk binaların yıkımını kararlı bir şekilde sürdüreceklerini söyledi. Özkan, “Karacabey'in her noktasında metruk binalarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde tespitlerimizi yaparak, bu binaların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz bu tür yapılardan arındıkça hem vatandaşlarımız rahat bir nefes alıyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Aynı zamanda, yıkımını gerçekleştirdiğimiz metruk binalar, çoğu yerde inşaat yapılana dek otopark olarak da kullanılabiliyor. Bu durum, özellikle şehir içinde yaşanan trafik sorunlarının önüne geçme noktasında da faydalı oluyor” dedi.

Özkan ayrıca bu tarz yıkımı gerektiren binalar için vatandaşlara, muhtarlar aracılığıyla veya doğrudan Karacabey Belediyesi'ne ulaşmaları çağrısında bulunarak, akabinde ekiplerin hızlıca bu süreci başlatacaklarını kaydetti.