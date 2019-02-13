Karacabey'e taziye evi

Karacabey Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'ye kültür ve taziye evi inşa edilecek.

Yeni Mahalle'de yapılacak kültür ve taziye evinin yerinde incelemelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve mahalle halkı eşlik etti.

Kültür ve taziye evi yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacağını söyleyen Başkan Ali Özkan, ”Halkımızın talebi doğrultundan mahallemize kültür ve taziye evi yapıyoruz. 2 katlı ve 400 metrekare olacak kültür ve taziye evini yapmak için Yeni Mahalle'de arsa satın aldık. Buraya yapılacak kültür ve taziye evi, Yeni Mahalle, Gazi Mahallesi ve Sırabademler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza hitap edecek. Projemizi çizdirdik ve en kısa sürede ihaleye çıkacağız. Güneydoğu'dan ilçemize göç eden vatandaşlarımızın bu ihtiyacını gerçekleştirmek maksadıyla bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve taziye evimizin bu yöredeki vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.