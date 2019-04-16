Karacabey'in alt yapı meselesi tarihe karışacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde alt yapı hamlesi başlatılıyor.

Seçimlerin ardından tempoyu arttıran Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Önceki gün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret eden Özkan, kendisinin yeniden göreve seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'ın da katıldığı ziyarette, Karacabey'de önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmalara işâret edilirken, bu maddelerin başında Karacabey, Mustafakemalpaşa ve İnegöl'de gerçekleştirilecek büyük alt yapı yatırımlarının geldiği ifade edildi.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde BUSKİ tarafından açıklanan yatırım programında 50 milyon Euro'luk bir bütçe bu üç ilçeye ayrılmıştı. Bu üç ilçeden biri olan Karacabey'de yapılacak dev yatırım, ilçenin uzun vadeli altyapı sıkıntısını ortadan kaldırmış olacak.

Ali Özkan, görüşmede bu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, alt yapı ile olacak entegre diğer çalışmalarla birlikte kalıcı bir çalışmaya imza atmak için organize olunacağını ifade etti.