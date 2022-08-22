Karacabey'in binlerce yıllık tarihine ışık tutacak araştırma

Bu doğrultuda önümüzdeki aylarda ilçe genelinde hem saha hem de arşiv araştırmalarıyla ilçenin bilinmeyen tarihine ulaşmayı amaçladıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bir etnografya galerisi için de çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün makamında söz konusu araştırma grubu üyelerini ağırladı. Çalışma grubunun içerisinde Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Ahmet Bilir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Doç. Dr. Emine Tok, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ersin Gülsoy ile Dr. Sezai Sevim, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Hüseyin Erpehlivan ve Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünden Öğretim Görevlisi Gürhan Korkmaz yer aldı.

Yılların eksikliği gideriliyor

Başkan Özkan, gerçekleşen buluşmada, ilçenin bu yönde yıllardır eksik kaldığını belirterek, “İlçe tarihine yönelik maalesef bu zamana kadar resmi ve bilimsel bir çalışma belediye tarafından yapılmamıştı. Bizler bu süreci de başlatmış olduk. Binlerce yıllık tarihi değerli hocalarımızla birlikte araştırarak bu alanda da çalışmalar geliştirmeyi düşünüyoruz. Böylelikle bu araştırma grubu, ilçenin yıllardır eksikliğini duyduğu bir alanda önemli bir kazanım sağlayacak. Ve inanıyorum bu çalışmalar nihayetinde, ilçeye dair yepyeni bilgiler ortaya çıkaracak ve bunları gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

Özkan, müjdeli haberi verdi

Başkan Özkan, akademisyenlerle olan buluşmada bir diğer müjdeli haberi de ilçe halkına duyurdu. Özkan, ilçede çeşitli değerleri tek çatı altında toplamak adına bir etnografya galerisi açmayı düşündüklerini ve bu araştırmaların yanında, çeşitli kültürel değerlerin ve yakın tarihin izlerini de burada sergilemeyi düşündüklerini ifade etti.

Yer konusunda henüz bir karar vermediklerini ifade eden Özkan, bununla ilgili çalışmalara başladıklarını ve birçok alternatif üzerinden ilçe için en uygun olanı seçmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.