Karacabey'in değerleri gelecek nesillere aktarılacak

Bölge Müdürü Adil Şencan'ı makamında ağırladı.

Görüşmede, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Uluabat, Ovakorusu Ayıbarınağı Rehabilitasyon Merkezi ve Karacabey Longozu ile ilgili çalışmalar masaya yatırılırken, Başkan Ali Özkan, Karacabey'in tabiî güzelliklerinin ve sahip olduğu değerlerin korunması, farkına varılması ve sürdürülebilir olarak gelecek nesillere aktarılması için önemli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Ali Özkan, “Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Müdürümüz Adil Şencan ile önemli istişârelerde bulunduk. Bu konuların başında ise Ovakorusu Ayı Barınağı, Karacabey Longozu ve Eskikarağaç Leylek Köyü ve Uluabat Gölü yer aldı. İki kurumun iş birliğini sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Görüşmenin sonunda Başkan Özkan, 2. Bölge Müdürü Şencan'a, Karacabey Longozunu temsil eden Nilüfer çiçeği tablosu hediye etti.