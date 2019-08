Karacabey'in dört bir yanını ‘ıhlamur' kokusu sardı

İlçenin sahip olduğu birbirinden eşsiz değerlerin, Bursa ve ülkemiz gündemine taşınması hedefiyle hayatın her alanına yönelik ciddi atılımlara imza atan Karacabey Belediyesi'nin, geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ihlamur Festivali bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Karacabey'in yazlık tatil bölgesinde yer alan Yeniköy'de 3 gün süren etkinliklere 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterdi. Bölgedeki köylülerin kalkınması ve ekolojik turizmin yaygınlaşması amacıyla düzenlenen, yerel lezzetlerin sergilendiği köylü pazarı da çevre il ve ilçelerden gelen binlerce katılımcıdan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında yerel halk tarafından 40'ın üzerinde stant açılırken, köylüler kendi üretimi olan defne yaprağı, salça, bal, tarhana gibi lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festival kapsamında gerçekleşen konserlerle de yaz akşamları bölge sakinleri için daha eğlenceli hale geldi.

Bursa Büyükşehir Bandosu'nun açılış konseri ile başlayan festivalde konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Güzellikler şehrimiz Karacabey, doğa turizminin her türlü başlığına açık bir yer. Deniziyle, Uluabat Gölü'yle, dereleri, longozu, ıhlamur ormanları, şifalı bitkileri ile her derde deva bir şehir. Bu güzellikleri yıllardır her platformda sıkça dile getiriyor ve Karacabey'in turizmden yana olan beklentisini her geçen gün artırdığımıza inanıyoruz. Bu anlamda festivalimizin de bölgemize dikkat çekmek için önemli bir araç olduğuna inanıyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Başkan Özkan'dan Ekin Uzunlar'a ıhlamurlu jest

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar da etkinliğin 2. akşamında çıktığı sahnede sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Çevre il ve ilçelerden de gelen hayranlarının yalnız bırakmadığı Uzunlar'ın kemençe şovu, büyük alkış topladı.

Uzunlar'a konser sırasında Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından sahnede sunulan Ihlamur Çayı da izleyenlerin tebessümüne sebep oldu.

"Ihlamur çayımızı her sanatçı içmeli"

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, “Bin bir derde deva ıhlamur çayımızı, ses telleriniz başta olmak üzere vücudunuzun şifa bulması için özellikle siz sanatçıların yoğun olarak içmesi gerekiyor. Biz de sizler aracılığıyla yerli ürünlerimize, doğal ürünlerimize hem kullanma hem de tercih etme bakımından dikkat çekmek istiyoruz. Zaten festivalimizin amacı da aslında buna dayanıyor'' dedi.