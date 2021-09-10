Karacabey'in salçalık domatesi karaborsa

Salçalık domates üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Karacabey ovasında, bu yıl salçalık domates ve kırmızı biber bereketi yaşanıyor.

Bilhassa Ege ve Konya ovasında yetişen salçalık domateslerde istediği rekolteyi tutturamayan salça fabrikaları, Karacabey'de yetişen domatesten alabilmek için birbiriyle yarışıyor. Salça vaatlerini tutturabilmek için domates arayışına giren fabrikalar, tarladaki domatesin fiyatını 1,5 liraya çıkardı. Karacabey ovasında daha tarladayken fabrikalar tarafından satın alınan salçalık domatesten bulabilmek neredeyse imkânsız. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyip eski gelenekleri devam ettirmek isteyen vatandaşlar, domates bulmakta güçlük çekiyor. Tarlada kilosu 1,5 lira olan domates pazarda 4.5 - 5 liradan satılıyor. Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatına onay vermesinin fiyatları daha da artırması bekleniyor.

Domates ile ilgili bütün bu sıcak gelişmeler yaşanırken, Karacabey Belediyesi, 4 koldan çiftçilerin rahat ve huzur içerisinde bir hasat dönemi geçirebilmeleri için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Neredeyse her gün bir domates üreticisini ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tarla tarla dolaşıp çiftçinin meseleleri ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyip çözüme ulaştırıyor.

Bu yıl çiftçiyi çok memnun eden bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Ali Özkan, "Talep çok. Çiftçilerimiz taleplere yetişmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu sene Ege ve Konya'da istedikleri verimi bulamayan fabrikalar Karacabey ovamızda yetişen salçalık domatesi adeta kapışıyorlar. Salçalık domates, Karacabey için en önemli üretim kaynağı. ‘Kırmızı elmas' olarak bilinen salçalık domates, bu yıl çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Salça fabrikalarına taahhütlü olarak ekilen ürünün kilo fiyatı 65 kuruş. Bununla birlikte serbest piyasada, rampalarda 95 kuruş ve 1 lira civarında. Bu açıdan bakıldığında, bilhassa açığa ekim diye tabir edilen sistemi uygulayan çiftçilerimiz, bu fiyatlardan çok memnun. Çiftçilerimizin memnun olması Karacabey'imizin ekonomisine de olumlu yansıyacak. Çiftçilerimiz bir sonraki yılın hazırlıklarını yapmaya şimdiden başladılar" diye konuştu.

Bölgenin domates üreticilerinden Kadir Kutku da, bu yıl domates üreticisinin yüzünün güldüğünü belirterek, "Bu yıl domates biraz fiyat yaptı. Allah bereket versin. Memnunuz, ama fiyat istikrarı olması lazım. Taban fiyatının olması lazım. Geçen yıl para etmedi. Bu fiyatlar farklı. Bu sayede gelecek yıl yeniden ekme şansını yakaladık. İlaç ve gübre paralarını ödedik. Yakıt ve su paralarını ödedik. Çok memnunuz" diye konuştu.